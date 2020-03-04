يوتيوب يحذف أغنية “عود البطل” لحسن شاكوش وعمر كمال.. اليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــرد: بعدما حقّقت أغنية “عود البطل” نجاحاً كبيراً عبر موقع يوتيوب، تفاجأ النجمان حسن شاكوش وعمر كمال بحذف الأغنية الجديدة عن الموقع بعدما حقّقت ملايين المشاهدات في اليوم الأول من طرحها.

وفي التفاصيل، فقد لفتت بعض التقارير الى أن يوتيوب حذف الأغنية، التي كانت تتصدر قائمة الترند على الموقع، بسبب حقوق الملكية لـ Kora Levent والتي قدمت بلاغاً ضد الأغنية واتهمت شاكوش وعمر بسرقة لحن أغنيتهم من مهرجان “خطفتني” لحسن جاكسون والذي طرح في 22 شباط.

وفي حديث لعمر كمال لبرنامج “ET بالعربي” أكد أن هذا البلاغ كيدي وغير صحيح لأن برومو “عود البطل” مطروحة منذ شهر كانون الثاني.

وفي سياق متصل، قال عمر كمال على صفحته على فيسبوك: “نفس اللى حصل في بنت الجيران بيحصل تاني في عود البطل … الاغنية أتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده في بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون .. متفتكرشي انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعنى .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل و اتعب وفكر مش تأذى الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع و هنرجع أقوى وانجح”.