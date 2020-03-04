أغاني بيلي إيليش وكاميلا كابيلو الأكثر استماعاً في الإمارات

متابعة بتجـــــــــرد: يحتفل Spotify، قبل قدوم يوم المرأة العالمي في 8 مارس، بالأصوات النسائية التي لا يكتفي المستمعون منها، حيث سيطرت بيلي إيليش على المرتبة الأولى بين الفنانين الرجال والنساء على مستوى العالم الأكثر استماعاً في الإمارات والعالم، تبعاً للبيانات في الفترة من يناير حتى مطلع مارس الجاري.
وتجاوز عدد مرات الاستماع إلى أغاني إيليش 10.3 مليار مرة حتى الآن، حيث تمتلك أكثر من 60 مليون مستمع شهرياً وتجاوزت مرات الاستماع إلى أغنيتها bad guy أكثر من 1.2 مليار مرة، كما أصدرت مؤخراً أغنية فيلم James Bond الجديدة No Time To Die.
وجاءت في المرتبة الثانية المغنية كاميلا كابيلو من حيث عدد مرات الاستماع بين المغنيات على Spotify في الإمارات خلال عام 2020 حتى الآن، وتلتها تايلور سويفت وسيلينا غوميز.
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