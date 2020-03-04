نجل وودي ألن ينتقد نشر مذكرات والده

متابعة بتجـــــــرد: انتقد رونان فارو نجل وودي ألن الإعلان عن نشر مذكرات المخرج الأمريكي في السابع من أبريل، قائلاً إنه لا يرغب في مشاركة دار النشر نفسها معه، وبالتالي سيترك مجموعة “آشيت”.

وأوضح رونان، الذي ابتعد عن والده منذ فترة طويلة ووضع حدوداً بينهما: “لم تراجع (آشيت) محتويات هذا الكتاب”.

ولفت إلى أن الناشر لم يتصل بشقيقته ديلان للتأكد من صحة ما رواه وودي ألن والدها بالتبني، في ما اعتبره “افتقاراً للاحترافية”.

فبعد انطلاق حركة #مي تو في أكتوبر 2017، اتهمت ديلان فارو والدها بالتبني وودي ألن بالاعتداء الجنسي عليها عام 1992 عندما كانت في السابعة من العمر.

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وقال رونان فارو الذي شعر “بخيبة أمل” لعلمه من الصحافة عن نشر هذه المذكرات إنه “لا يستطيع أن يعمل مع ناشر يتصرف بهذه الطريقة”.

وأعلنت دار “غراند سنترال بابليشينغ” التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والتابعة لمجموعة “آشيت” أنها حصلت على حقوق نشر مذكرات المخرج الأمريكي في السابع من أبريل الماضي.

ووصفت دار النشر كتاب “آبروبو أوف نوثينغ” بأنه “قصة شاملة لحياة وودي ألن على الصعيدين الشخصي والمهني”.