كيم كارداشيان تبحث مع ترامب إصلاح العدالة الجنائية الأربعاء

متابعة بتجـــــــــرد: تناقش النجمة كيم كارداشيان في اجتماعها الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصلاح العدالة الجنائية.

وينضم إلى اجتماع كاردشيان – ترامب في البيت الأبيض 3 من السجناء المفرج عنهم حديثاً، بحسب “USA Today“.

يشار إلى أن الإفراج عن السجناء الثلاثة: تينيس نيكول هول، وكريستال مونوز، وجوديث نيغرون، جاء نتيجة لعفو رئاسي في إطار إصلاح نظام العدالة الجنائية.

وأكدت المحامية المتدربة كارداشيان، 39 عاماً، أن البعض حذرها من أن اجتماعها مع ترامب قد يدمر حياتها المهنية، مشيرة إلى أنها لا تأبه للأمر في ظل رغبتها في إصلاح نظام العدالة الجنائية بعد ما لمسته من قصور في هذا النظام كمحامية.

يذكر أن كيم كارداشيان أعلنت العام الماضي تخصصها في مجال الحقوق وعملها متدربة بأحد مكاتب المحاماة في كاليفورنيا.