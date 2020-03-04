بريتني سبيرز: سأتخلص من وشم الزواج الفاشل

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت المطربة الأمريكية بريتني سبيرز أنها ستحاول إزالة وشم على ذراعها اليسرى نقشته أثناء زواجها من والد طفليها كيفن فيدرلين، يمثل قطعة نرد تحمل الرقم7، معربة عن ندمها لأنها وضعته.

وأوضحت سبيرز، البالغة 38 عاماً، أنها تتمنى التخلص من الوشم الذي وضعته منذ 15 عاماً، ويذكرها بفترة كئيبة من حياتها أصابتها بانهيار عصبي، رغم أنها خرجت من الزواج الفاشل بأثمن ما في الحياة وهما ولداها شين بريستون وجيدين.

وكانت بريتني وزوجها آنذاك قد تبادلا وشم قطعة النرد التي تحمل الرقم 7 لكن بلونين مختلفين، إبان رحلة لهما إلى إيرلندا عام 2004.

وأشارت مطربة أغنية “قطعة مني” إلى أنها تعلمت من تجارب الماضي التي كادت تنهيها كإنسانة ومطربة لولا وقوف أسرتها إلى جوارها، خاصة والدها الذي تولى إدارة أعمالها أثناء انهيارها وإصابتها بالاكتئاب حتى شفيت منه.

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وقالت المطربة الأمريكية إنها استعانت بعملها للخروج من حالة الحزن والإحباط والعودة مرة أخرى للحياة، لذلك استطاعت التغلب على تلك الفترة الحزينة التي تتمنى أن تشطبها من ذكرياتها وحياتها، لأنها لا تستحق ما حدث لها من زوجها السابق، على حد قولها.

وكان الاثنان قد تطلقا عام 2007 وحظي كيفن بالجزء الأكبر من حضانة الولدين شين (14 عاماً) وجيدين (13 عاماً).

في سياق متصل نشرت بريتني على موقعها صورة لها مع خطيبها الحالي سام أصغر (26 عاماً) الذي يصغرها بـ12عاماً، وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلاده وكتبت: “هذا الرجل أحبه”.