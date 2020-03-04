عشاق “جيمس بوند” يطالبون بتأجيل عرضه

متابعة بتجـــــــــرد: ناشد عشاق سينما منتجي فيلم جيمس بوند الجديد “لا وقت للموت” بتأجيل موعد عرضه عالمياً، والمقرر في 31 مارس الجاري، إلى الصيف المقبل، لتجنب إلغاء الفعاليات المصاحبة وضمان نسبة مشاهدة أكبر بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، الذي يجبر السلطات على إلغاء العديد من الحفلات والتجمعات.

ووجه موقعا M16 Confidential و The James Bond Dossier على شبكة الإنترنت رسالة مفتوحة إلى الشركة المنتجة، مطالبين بتأجيل عرض الفيلم حتى الصيف المقبل، وإعطاء الأولوية للصحة العامة على حساب الترويج والمواعيد المقررة للعرض.

وألغيت بالفعل رحلات عامة للترويج للفيلم في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، كما أجلت هونغ كونغ عرض الفيلم من 10 أبريل حتى 30 أبريل المقبل.

ويطير مئات المشاهير والنجوم والمعجبين من أنحاء العالم إلى لندن في حفل العرض الأول الذي تحتضنه قاعة رويال ألبرت في 31 مارس الجاري، والمقرر أن يحضره أكثر من 5 آلاف شخص.

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وتساءل الخطاب الموجه لمنتجي الفيلم: “لماذا نخاطر بحياة المئات، يكفي أن يكون شخصاً واحداً حاملاً للفيروس ولا تظهر عليه الأعراض لينشر المرض بين مئات بل آلاف البشر؟”.

ولفت الخطاب إلى أن انتشار فيروس كورونا سيجعل عشاق السينما يحجمون عن الذهاب لمشاهدة الفيلم، ما يؤثر بشدة على الإيرادات المتوقعة.

يلعب بطولة الفيلم الممثل دانيال كريج في دور العميل السري 007، وتشاركه البطولة الممثلة الفرنسية لي سيدو، والممثل المصري الأصل رامي مالك، وجيفري رايت.