مليشيات الوفاق.. مرتزقة من كل الجنسيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما ينبذك أبناء شعبك ويكفرون بقضيتك ستلجأ للأجانب لا محالة، ليقاتلوا معك مقابل المال، هذا هو حال مليشيات الوفاق، التي تسعى لتجنيد المرتزقة من كل الجنسيات لمواجهة التقدم الكاسح الذي يحرزه الجيش الوطني على كافة المحاور.

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وقبل الاستعانة بالمرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا، اعتمدت حكومة الوفاق على المقاتلين الأفارقة خاصة التشاديين منهم، ولكن هؤلاء دائما ما وقعوا أسرى في يد أبطال الجيش الليبي، ليفضحوا الفكر المليشياوي الذي يسيطر على حكومة الأمر الواقع في طرابلس، ويفضح تبديدهم لأموال الشعب الليبي.

ولكن الجيش الوطني سيقف بالمرصاد، في وجه حكومة المليشيات التي تنفذ مخططا خارجيا يقوده محور الشر، وفي وجه المرتزقة متعددي الجنسيات الذين تستعين بهم، وسيرفع الجيش راية الوطن والشرف على كامل التراب الليبي.