Mar 04, 2020
بعد أن كان من المقرر أن تحيي الفنانة ميريام فارس الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٠ في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية في جدة. تقرر إلغاء الحفل وذلك حفاظاً على سلامتها وسلامة المواطنين وضمن الإجراءات الإحترازية التي يتم أخذها جراء إنتشار فيروس كورونا.
وكانت “فارس” قد تصدرت الترند في المملكة مع بداية طرحها لأغنية “حبيبي سعودي” التي أطلقها بداية يناير، حيث تصدرت هذه الأغنية المراتب الاولى في الترند على يوتيوب في السعودية.
نذكر ان ميريام فارس كانت قد احتفلت بليلة عيد العشاق في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة، حيث غنت حوالي الساعة والنصف وسط هتافات وتفاعل الجماهير الذين رقصوا وغنوا معها طوال مدة وصلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل حفل ميريام فارس في السعودية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.