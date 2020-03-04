فن ومشاهير

تأجيل حفل ميريام فارس في السعودية بسبب كورونا

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Patricia 0 تبليغ

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Mar 04, 2020

بعد أن كان من المقرر أن تحيي الفنانة ميريام فارس الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٠ في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية في جدة. تقرر إلغاء الحفل وذلك حفاظاً على سلامتها وسلامة المواطنين وضمن الإجراءات الإحترازية التي يتم أخذها جراء إنتشار فيروس كورونا.

وكانت “فارس” قد تصدرت الترند في المملكة مع بداية طرحها لأغنية “حبيبي سعودي” التي أطلقها بداية يناير، حيث تصدرت هذه الأغنية المراتب الاولى في الترند على يوتيوب في السعودية.

نذكر ان ميريام فارس كانت قد احتفلت بليلة عيد العشاق في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة، حيث غنت حوالي الساعة والنصف وسط هتافات وتفاعل الجماهير الذين رقصوا وغنوا معها طوال مدة وصلتها.

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