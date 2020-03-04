بسبب كورونا، تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وحرصاً منا على صحة وسلامة ضيوفنا وجمهورنا وفريق العمل، يعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تأجيل دورته الافتتاحية، والتي كان من المقرر إقامتها في جدة التاريخية من 12 مارس 2020.

نتقدم لكافة صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعاً مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألا نتواني في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفيروس عالمياً.

نعلم مدي ترقب الجميع لدورة المهرجان الافتتاحية، ونتقدم لكم بعميق شكرنا وامتناننا لدعمكم ووقوفكم إلى جانبنا. نعدكم بأن المهرجان سيعقد في وقت لاحق، ونؤكد استمرار التزامنا إزاء صناع الأفلام والمنتجين وشركائنا وجمهورنا، حيث سنقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة لدورة عام 2020 حالما أمكن ذلك، وسنبذل كل ما بوسعنا لموافتكم باَخر المستجدات.

مع تمنياتنا لكم بالصحة والسلامة.