جوزيف عطية “خط أحمر” والأسبوع المقبل الحسم

بعد أن أحيا النجم جوزف عطية عدّة حفلات بين دبي وعمان والكويت وغيرها، ها هو يتحضر حالياً لاصدار أغنيته الجديدة “خط أحمر” الأسبوع القادم.

يطل جوزيف في هذا العمل باللهجة الخليجية لأوّل مرة، وستحمل هذه الأغنية مزيج بين الجو الرومانسي والراقص، ويُحتَمل أن تُصوّر على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية هي من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.

آخر أعمال “عطية” أغنية “غزالة”، اطلقها في صيف 2019 وهي من كلمات محمد درويش، ألحان رامي شلهوب وتوزيع إيمدي جبر، جاءت باللهجة المغربية، فجمعت اللونين الشرقي والغربي في آن. والمفاجأة كانت مشاركة جوزيف المغنية Kiki C وهو الامر الذي يحصل للمرة الاولى منذ انطلاقة جوزيف الفنية، فقدّم هذه المرة فكرة جديدة نالت اعجاب المتابعين، ما انعكس على نسبة المتابعين المرتفعة وعدد المستمعين الكبيرة للاغنية على قناة جوزيف الخاصة عبر يوتيوب.