آية عبدالله تحيي ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

القاهرة – لايف ستايل تحيي المطربة الشابة آية عبدالله، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بكنيسة الآباء الفرنسيسكان .

تقدم آية عبدالله مجموعة من أفضل أغانيها منها "أنا صعيدية والحب ليه علامات" ومجموعة أخرى من الأغانى المميزة.

وأعربت آية عبدالله عن سعادتها الغامرة بإحياء الحفل الختامى لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما للعام الثانى على التوالي.

وقالت: "شرف لى مشاركتي وإحيائي لحفل عريق مثل المهرجان الكاثوليكي للسينما للعام الثاني على التوالي وتحت قيادة شخص عظيم مثل الأب بطرس دانيال". Advertisements

من ناحية أخرى انتهت المطربة آية عبد الله، من تسجيل وتصوير أغنية قلبي حزين والتي أهدتها إلى روح الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك . قد يهمك ايضا: آية عبدالله تحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية غادة عبدالرازق تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

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