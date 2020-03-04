محمد رمضان يرحب بـ مولود جديد في عائلته

القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع ابن اخيه محمود من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". وعلق محمد رمضان قائلا " يا مرحب بالراجل الجديد في عيلة #رمضان ????????#زين_محمود_رمضان ابن أخويا ربنا يحفظه ويحفظ أبناءكم ويرزقكم الخلفة الصالحة عقبال عندكم جميعًا ♥️". وحازت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

مليون مبروك - الف مبروك - يتربى فى عزكم Advertisements

ويذكر ان كشف الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن قرار جديد بشأن إصدار تصريح بالغناء للفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه لا يحصل على أي تصريح لإقامة حفلات، إلا بعد أن يعاد فيه النظر كثيرًا. قد يهمك أيضا: محمد رمضان بصحبة طفل يوجه رسالة للشعب السوري محمد رمضان يستعين بجمهوره في فيديو كليب ”انت جدع”

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