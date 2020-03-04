أحمد حلاوة يتحدى الستات في حلقة “نفسنة” على “القاهرة والناس”

القاهرة – لايف ستايل
يستضيف برنامج “نفسنة” على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم، الفنان الكبير أحمد حلاوة في حلقة خاصة، يتحدث فيها الفنان أحمد حلاوة عن المرأة في حياته ووالدته وزوجته وأولاده، ويدخل “حلاوة” نجم الكوميديا في تحدي مع مذيعات البرنامج عن دور المرأة في المجتمع ويدخل في مشاكسات طريفة مع مقدمات البرنامج، كما يتطرق الحوار إلى آخر أدواره الفنية وأعماله القادمة في السينما والتلفزيون.
برنامج “نفسنة” تقدمه الفنانات “إيمي سالم” و”نوليا مصطفى” و”هدى كمال” على فضائية “القاهرة والناس”، وأثبت البرنامج النسائي بسرعة قياسية أنه جاء ليس فقط لينافس، وإنما ليتصدر المشهد كأفضل برنامج في القنوات الفضائية المصرية، برنامج حظي بنسب مشاهدة عالية.
برنامج “نفسنة” برنامج حظي بنسب مشاهدة عالية تليفزيونيًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تتلقف كليباته وتتبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر.
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