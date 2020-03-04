محمد رمضان يستعين بجمهوره في فيديو كليب ”انت جدع”

طرح محمد رمضان اغنيه انت جدع والتي اعتبرها البعض ردا مباشره على كل منتقديه والحملات التي نشرت ضده من مقاطع الافلامه وتدعيم قرار نقابه المهن الموسيقيه من منعه من الغناء

وتعتبر هذة الاغنية هى الاغنية الثالثه عام 20 20 حيث استعان رمضان بمشاهد حقيقيه له ولا جمهوره في الشارع ليؤكد على انه يمتلك جمهور عريض في الشارع المصري و في الوطن العربي

والجدير بالذكر انا محمد رمضان قد لقى شهره كبيره منذ اتجاهه لعمل اغاني وفيديو كليبات.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أشرف زكي يؤكد أن محمد رمضان قامة كبيرة

تعرف على نصيحة داليا مصطفى لمحمد رمضان بشأن أزمته الأخيرة