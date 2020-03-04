تعرف علي تعليق ياسمين عبد العزيز عما فعله شقيقها

قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز صباح اليوم بالتعليق عما فعله شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، عن طريق توجيه رسالة إلى الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل "إنستجرام". نشرت ياسمين عبد العزيز على صورة سيلفي بصحبة احمد العوضي وعلقت عليها قائلة: "بحبك يا أحمد". والجدير بالذكر أن الفنان وائل عبدالعزيز، وجه عتابا أمس إلى شقيقته ياسمين معترضًا على طريقة ارتباطها بأحمد العوضي الذي يصغرها بـ 10 سنوات، وغير مناسب للأرتباط بها. Advertisements قد يهمك أيضا: محمد محمود عبدالعزيز يعلق علي أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها منى فاروق تهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز

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