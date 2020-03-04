انطلاق جزء رابع من فيلم Bad boys عقب نجاح الجزء الثالث

القاهرة – لايف ستايل
قررصناع الفيلم باخراج جزء رابع من فيلم Bad boys وذلك عقب نجاح الجزء الثالث له منذ عرضه من شهرين.
الفيلم تدور أحداثه حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـالمهمة محددة.
والجدير بالذكر أن الفيلم من بطولة كلاً من مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز ومن إخراج :عادل العربى وبلال فلاح
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