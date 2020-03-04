محمد محمود عبدالعزيز يعلق علي أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها

علق الفنان محمد محمود عبد العزيز ووجه رسالة لشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، فنشر "محمد محمود عبد العزيز" فيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل"انستجرام"

وعلق محمد محمود عبد العزيز قائلا: " الف خساره على الرجوله لما اخ يتكلم عن أخته كده.. ياسمين ب1000 راجل".

والجدير بالذكر أن الفنان وائل عبد العزيز، وجه عتابا عنيف أمس إلى شقيقته ياسمين معترضًا على طريقة ارتباطها بأحمد العوضي الذي يصغرها بـ 10 سنوات، وغير مناسب للأرتباط بها.

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