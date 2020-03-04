حسام حبيب يتخذ الإجراءات القانونية بمواجهة حكم حبسه

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





""الخليج 365"" من بيروت: باشر الفنان المصري حسام حبيب، بالإجراءات القانونية لمواجهة الحكم الصادر بسجنه لمدة عام من قبل محكمة القاهرة تبعاً لإدانته بالشروع في قتل المنتج المصري ياسر خليل المدير السابق لأعمال زوجته شيرين عبدالوهاب.

وأكد وكيله المحامي حسام لطفي أن "حبيب" لا يزال حرّاً طليقاً، وأن الحكم الصادر بحبسه لمدة عام يُعّد ابتدائياً، وهو "جنحة ضرب"، وليس شروعاً في القتل_كما يتردد. مضيفاً أنه قدّم معارضة استئنافية على الحكم وتم تحديد جلسة للاستئناف ستُعقد بتاريخ 9 أبريل المقبل.

بشار إلى أنه وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، فإن جنحة الضرب التي سيتم مناقشتها في جلسة الاستئناف يمكن أن تخرج بعدة أحكام تختلف في حال حضوره أو غيابه. حيث يمكن أن يتم تبديل الحكم ليكون ستة أشهر بدلا من سنة في حال حضوره وتلعاً للأدلة المقدمة، أو تأييد الحكم الذي لا بد من تنفيذه حتى لو تم الطعن بالنقض عليه. إلا أن المحكمة يمكن أن تمنحه براءة في حال رأت أسباباً مقنعة بوجود دلائل واقعية جديدة، وتناقض بين التقرير الطبي وأقوال المجني عليه.