شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد محمد على باشا .. هؤلاء النجوم لعبوا شخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الرابع من مارس مع ذكرى ميلاد أحد أهم الحكام الذين مروا علي كرسي حكم مصر وهو محمد علي باشا، وخلال 40 سنة قضاها في حكم مصر حدث العديد من التطورات.



محمد على باشا

ورغم تمتع محمد علي بكاريزما خاصة جداً خلال كتب التاريخ إلا أنه حتى الآن لم يلق الاهتمام من السينما في عمل أفلام هامة عنه، ليمر مرور الكرام خلال أعمالها بأدوار ثانوية علي الهامش، إلا أن الشخصية تم تقديمها في المسرح من خلال الفنان القدير يوسف شعبان عبر مسرحية حملت اسم "رجل القلعة"، ثم لعب الفنان توفيق عبد الحميد الشخصية مرة أخري مع إعادة تقديم المسرحية، وقد نال الثنائي ردود أفعال كبيرة أثناء عرض المسرحية علي خشبة المسرح القومى.





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أما في السينما فقد اقتصر اسم محمد على في مجرد مشاريع سينمائية لم تظهر للنور بعد، أبرزها مشروع الكاتبة لميس جابر، التي اكدت انتهاءها من عمل سيناريو حول شخصية مؤسس الأسرة العلوية في مصر يلعب بطولته النجم يحيى الفخراني.

وبعيداً عن هذا المشروع الضخم الذي لم يحدث فيه أي جديد، فقد لعب النجم بيومي فؤاد شخصية محمد علي خلال فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، .. ولكن بشكل كوميدي تماماً عبر الفيلم الذى لعب بطولته احمد فهمي وشيكو وهشام ماجد حيث تناولت قصته مجموعة من الشخصيات التاريخية التي تعود للحياة من جديد منها محمد علي.