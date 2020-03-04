ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.. خناقة مع أخوها تقلب بإعلان حبهما "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت ياسمين عبد العزيز المناوشات المحتدمة بين شقيقها وائل وبين الفنان أحمد العوضي، وانتصرت للأخير بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع معلنة عن حبها لعوضى: "بحبك يا أحمد". في الفيديو التالى نرصد قصة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وسلسلة المنشورات على مواقع السوشيال ميديا، وتدخل شقيقها، نهاية بإعلان الحب بين ياسمين عبد العزيز حبها لـ أحمد العوضى.

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