جاستين بيبر يستعد لجولته الغنائية Changes المنطلقة فى مايو المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ 26 ، قرر النجم العالمي جاستين بيبر أن يستأنف نشاطه الفنى، إذ نشر بيبر صورة جديدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و ذلك خلال إجرائه لبروفات استعدادا لجولته الغنائية " Changes " الذي من المقرر أن تبدأ في 14 مايو، و علق النجم الشهير على الصورة فكتب " الاستعداد للجولة " ، حصدت صورة جاستين بيبر الجديدة أكثر من 2 مليون likes و ذلك خلال 11 ساعة فقط .

و لأن جاستين بيبر تخلى عن ارتداء " تي شيرت " فقد أظهرت الصورة الكثير من رسومات " التاتو " المرسومة على صدرة و خصره و ذراعيه .



جاستين بيبر

يذكر أن جاستين بيبر حل مؤخرا ضيفا علي برنامج " Carpool Karaoke " مع المذيع جيمس كرودن حيث غني بيبر و جيمس أغنية " Yummy " التي أطلقها جاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عاما ) في شهر يناير الماضي، وحملت الحلقة جرعة كبيرة من خفه الظل، حيث ظهر جاستين بيبر و هو يقوم بتعليم كوردن بعض حركات كليب " Yummy " و التي حاول جيمس تقليدها عدة مرات خلال الحلقة ، كما غني الثنائي أيضا عدد من أشهر أغنيات بيبر و من أبرزهم " Love Yourself " و " One Less Lonely Girl " .