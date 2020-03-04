- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يستعد لجولته الغنائية Changes المنطلقة فى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ 26 ، قرر النجم العالمي جاستين بيبر أن يستأنف نشاطه الفنى، إذ نشر بيبر صورة جديدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و ذلك خلال إجرائه لبروفات استعدادا لجولته الغنائية " Changes " الذي من المقرر أن تبدأ في 14 مايو، و علق النجم الشهير على الصورة فكتب " الاستعداد للجولة " ، حصدت صورة جاستين بيبر الجديدة أكثر من 2 مليون likes و ذلك خلال 11 ساعة فقط .
و لأن جاستين بيبر تخلى عن ارتداء " تي شيرت " فقد أظهرت الصورة الكثير من رسومات " التاتو " المرسومة على صدرة و خصره و ذراعيه .
جاستين بيبر
يذكر أن جاستين بيبر حل مؤخرا ضيفا علي برنامج " Carpool Karaoke " مع المذيع جيمس كرودن حيث غني بيبر و جيمس أغنية " Yummy " التي أطلقها جاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عاما ) في شهر يناير الماضي، وحملت الحلقة جرعة كبيرة من خفه الظل، حيث ظهر جاستين بيبر و هو يقوم بتعليم كوردن بعض حركات كليب " Yummy " و التي حاول جيمس تقليدها عدة مرات خلال الحلقة ، كما غني الثنائي أيضا عدد من أشهر أغنيات بيبر و من أبرزهم " Love Yourself " و " One Less Lonely Girl " .
كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر يستعد لجولته الغنائية Changes المنطلقة فى مايو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.