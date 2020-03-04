شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون: شكرا لليوم السابع على محبتكم وارتباطى بـ معاذ توج بعد قصة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رسالة صوتية وجهت النجمة الأردنية ديانا كرزون الشكر لمؤسسة الخليج 365، على الاهتمام بنشر خبر خطوبتها ومباركتها، كما وجهت الشكر لكل المباركين الذين علقوا على خبر الخطوبة عبر الخليج 365.

وقالت كرزون : "شكرا على مباركتكم لى أنا ومعاذ على خطوبتنا، وبدى أشكر الناس اللى بتتواصل معكم لمباركتنا، قصة حبنا توجت بالارتباط الرسمي، وعقبال عند كل الحبايب وبحبكم كتير كتير".

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كانت النجمة الأردنية ديانا كرزون، قد احتفلت خلال اليومين الماضيين بخطبتها على الإعلامي معاذ العمري، وذلك في أجواء سيطر عليها البهجة وذلك خلال حفل حضره عدد كبير من المشاهير من مختلف المجالات السياسية والدينية والإعلامية والفنية والنقابية، بالإضافة إلى حشد كبير من أصدقاء العروسين.

كما تضمن حفل إشهار المصاهرة كلمات من كبار كلتا العائلتين الذين أجمعوا على أن اليوم هو الاعلان الرسمي والارتباط بين الإعلامي معاذ العمري والفنانة ديانا كرزون بحضور هذه الوجوه الكريمة من كافة ابناء الشعب الأردني ممن حرصوا علي مشاركتهما فرحتهما.

ومن أبرز الحضور الإعلامي الأردني عصام العمري الذي قام بدوره بطلب يد الفنانة ديانا كرزون لابنه الإعلامي معاذ العمري، وبعد انتهاء مراسم الخطوبة، اختصر الحفل تلبيس الدبل فقط على اهل العروسين، وشكر والد العريس الحضور بكلمات عبرت عن سعادته الكبيرة لمن شاركهم بالحضور لحفل خطوبته على الفنانة ديانا كرزون.