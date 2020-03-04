شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة شقيق ياسمين عبد العزيز: ما بيصرفش على ابنه والفنانة بطلت تدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت مى أبو ربيع، طليقة الممثل وائل عبد العزيز – شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، وكشفت العديد من الأمور الخاصة بعلاقتها مع طليقها خاصة بعد الجدل الذى أثاره بهجومه على شقيقته بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضى وصورها معه من عيد ميلادها الأخير، والأمر الذى انتهى بإعلان الثنائي ياسمين والعوضي عن حبهما لبعضهما.

وكتب مى على حسابها بموقع "فيس بوك": "أنا طليقة وائل عبد العزيز أخو ياسمين عبد العزيز.. أولا وائل مش بيصرف على ابنه من يوم ما أتولد وأنا انفصلت منه وابني عنده 5 شهور ولحد دلوقتي ولا بيصرف عليه ولا حد من أهله بيصرف علي ابني غيري.. ابني عنده دلوقتي 11 سنة، مؤخرًا بس من 3 سنين ياسمين قالتلي أنا متكفلة بمصاريف الدراسة دفعت سنتين ومش المصاريف كاملة كمان، وبعد كده قالتلي أنا ظروفي ماتسمحش ادفع مصاريف تاني.. قلتلها انتي اللي عرضتي تدفعي قالتلي (ورجعت في كلامي في مشكلة!) ده الموضوع باختصار.. وياريت محدش يجيب سيره ابني لو سمحتوا.. وحقي وحق ابني حاخده بالقانون".



طليقة شقيق ياسمين عبد العزيز

وبدأت الحكاية ببوست كتبه وائل عبد العزيز على فيس بوك يهاجم فيه تصرفات شقيقته ياسمين عبد العزيز مع الفنان أحمد العوضى وقال: "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضيته الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".

وأضاف شقيق ياسمين: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟.



وائل عبد العزيز

وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين" .

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وتابع: "أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".

لم تمر ساعات قليلة على ما كتبه وائل عبد العزيز حتى رد عليه أحمد العوضى برسالة عبر حسابه بموقع فيس بوك وانستجرام قال له فيها :" "انهى بيت اللى ادخله من بابه.. ان كانت هي اللى بتصرف عليه وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته.. باب ايه يا ابنى ادخله هو انا شفت راجل واقف جنبها.. دي واحدة انت مبتعملش حاجة غير أنك بتستنزفها هي ومامتها.. باب ايه يا ابنى الى هدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس.. يا ابنى انا من عين شمس منطقية شعبية اتربيت على ان الأخت والام والست الكلام عليهم من الكبائر.. عربية ايه يا ابنى انا اجرى الحمد لله يعيشني كويس ويجيبلي عربية حلوة وبيت كويس.. بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست.. باب ايه يا حبيبي اللي ادخله وانت أصلا عايش باسمها.. انا شقيت على حالي بعرقي.. لكن انت فشلت في كل شيء فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبنى ادم".