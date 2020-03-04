شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم في صورة جديدة مع ابنتها: بحبك يا أغلى حاجة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة مى سليم، فى صورة جديدة مع ابنتها، وظهر الثنائى في إطلالة مميزة، إذ بدت مى سليم أنيقة في اللون الأسود، وشعر قصير، وابنتها ارتدت بدلة وقبعة كلاسيكية.

وظهرت مى في الصورة وهى تنظر لابنتها وأخرج كلاهما لسانهما لبعضهما البعض، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر إنستجرام:"أحلى إحساس في الدنيا وانتي معايا بحبك يا أغلى حاجة في حياتي وكل حاجة، ربنا يحفظ كل ولادنا، كل سنة وكل أم طيبة وبخير".



مى سليم وابنتها



مي سليم

وانضمت الفنانة مى سليم إلى فريق عمل مسلسل "خيط حرير" اللنجمة مى عز الدين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث بدأ أبطاله تصوير أولى المشاهد الأسبوع الماضى، وتجسد مى أحد الأدوار الرئيسية في العمل

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"خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وبجانب انشغال الفنانة مى سليم بتصوير مسلسل "اختراق 2" مع الفنان أحمد عيد وطلال السدر، بدأت مؤخرا تصوير مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على منصة watch IT، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى، وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدو عادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.

وكانت آخر أعمال مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، انجى المقدم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي وحققت مى من خلاله نجاح كبير الشخصية التي قدمتها خلال العمل وتم عرضه على قناة on e .