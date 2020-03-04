شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المغنى العالمى أكون يؤدى مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى النجم العالمى أكون مناسك العمرة، وتداول رواد موقع تويتر، صورا وفيديوهات له أثناء أدائه مناسك العمرة، وظهر أكون أمام الكعبة بملابس الإحرام.

وأحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا مع النجم العالمى فى مدينة جدة السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، يوم الخميس 27 فبراير، وشارك تامر صورة له مع أكون معلقا عليها عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "نورتنى يا معلم أكون".







أكون

يذكر أن النجم تامر حسنى استأنف تصوير مشاهده فى فيلم "مش أنا"، بعد انتهائه من حفله الأخير بمناسبة عيد الحب، في شوارع القاهرة، والفيلم قصة وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وسوسن بدر، وعدد آخر من الشباب.

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وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

ويعرض حالياً لتامر حسنى فيلم "الفلوس" محققا نجاحاً كبيراً في السينمات، وتخطت ايراداته 54 مليون جنيه منذ طرحه، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وآخرون، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

نصح نجم الجيل تامر حسنى جمهوره بضرورة مشاهدة فيديوهات الدكتور إبراهيم الفقى، خبيرالتنمية البشرية الراحل، إذا شعروا باليأس والتخبط في مستقبلهم، والمساعدة على النجاح في حياتهم الشخصية والعملية، كما نصح جمهوره بخطوة من أجل مساعدتهم على اتخاذ قرارات ناجحة في حياتهم.

ونشر النجم تامر حسنى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لمحاضرة للدكتورالراحل إبراهيم الفقى بعنوان "الطريق إلى النجاح وإزاى تكون شخصية ناحجة فى حياتك".