شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يرحب بابن شقيقه: "يا مرحب بالراجل الجديد فى العيلة زين محمود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النجم محمد رمضان بابن شقيقه "زين" محمود رمضان، الذى ولد قبل أيام، حيث نشر محمد رمضان صورة عبر حسابه على إنتسجرام وعلق عليها "يا مرحب بالراجل الجديد فى عيلة رمضان زين محمود رمضان ابن أخويا ربنا يحفظه ويحفظ أبناءكم ويرزقكم الخلفة الصالحة عقبال عندكم جميعًا"

وطرح رمضان، أغنيته الجديدة "أنت جدع" أول أمس، وسرعان ما نجحت في حصد عدد مشاهدات كبير، ليحتل المركز الثاني في تريند منصات السوشيال ميديا واليوتيوب خلفًا لأغنية "عود البطل" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال التي طرحت أمس.



محمد رمضان وابن شقيقه

وظهر رمضان، داخل أحد المطاعم في منطقة إمبابة، والتي تعد الزيارة الثانية له خلال أيام، ونشر مقطع فيديو له من زيارته وهو يأكل الملوخية والحواوشي وسط عدد كبير من جمهوره.

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونًا.