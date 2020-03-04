شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم إلغاء حفلات سيلين ديون فى باريس بسبب انتشار فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك النجمة العالمية سيلين ديون شعبية جارفة حول العالم ، و من المعروف أن حفلاتها الغنائية تضم الآلاف من عشاقها ومحبيها ومن المعنيين بالموسيقي والغناء، و كانت النجمة الشهيرة تستعد لإحياء أربع حفلات غنائية ضخمة في باريس وذلك ضمن جولتها " Courage " .



سيلين ديون سيلين ديون

أشار موقع " كلوزر" بنسخته الفرنسية أن من المقرر أن النجمة الشهيرة سيلين ديون ستحيي الأربع حفلات في " Paris La Défense Arena " بفرنسا و ذلك في 26 و 27 و 30 يونيو ، و 1 يوليو المقبل ، لكن هل ستكون حفلات سيلين ديون في خطر؟

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سيلين ديون سيلين ديون

في الواقع يمنع انتشار فيروس كورونا أهم وأشهر المغنيين حول العالم من الاستمرار في إحياء حفلاتهم، وذلك يرجع إلى أن الحكومة تمنع وجود التجمعات في الأماكن التي تضم أكثر من 5000 شخص، في حين يمكن أن يستوعب Paris La Défense Arena حوالي 40،000 متفرج لذلك هناك عدد من التكهنات حول الغاء حفلاتها .

وأشار الموقع أن جميع المغنيين الذين طرحوا تذاكر حفلات موسيقية الآن لن يبيعوا أي شيء بسبب حالة الرعب المنتشرة بسبب هذا الفيروس .

سيلين ديون باحدي الحفلات