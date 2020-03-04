شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى.. الفرحة فرحتين بسبب ياسمين عبد العزيز والاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي مدار الشهرين الماضيين، ومنذ الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، تكهن الكثيرون بوجود علاقة حب بين الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بسبب الصور الذي تم رصدها خلال حفل عيد الميلاد، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه أي من الثنائي حتى الأمس، قبل أن يعلنا صباح اليوم وجود علاقة حب بينهما بعدما كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على انستجرام : "بحبك يا احمد".



احمد العوضى وياسمين عبد العزيز

ليرد عليها أحمد العوضي بكتابة "بحبك يا ياسمين"، ليشهد اليوم الرابع من مارس على إسدال الستار عقب فصل طويل من التكهنات والتخمينات بخصوص علاقة الثنائي معاً، .. هذا الحدث يأتي في نفس الوقت الذي يعيش فيه أحمد العوضي حالة كبيرة من السعادة، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية الذى يعيشها حالياً عقب عرض البرومو الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار"، .. والذى يلعب فيه العوضي شخصية هشام عشماوي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه اليوم بعد سلسلة من الجرائم الإرهابية الذي قام بتنفيذها.



احمد العوضى وشخصية هشام عشماوى

وكان قد كشف رجل الأعمال تامر مرسى - رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - عن البرومو الأول لمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة الذى يتناول السيرة الذاتية للشهيد البطل أحمد منسى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث ظهرت فى البرومو مشاهد تفجيرات ومطاردات لعمليات إرهابية، وعلق تامر مرسى على البرومو: مسلسل الاختيار (منسى وعشماوى).

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج "سينرجى، وبطولة أمير كرارة فى دور "منسى" وأحمد العوضى بشخصية "الارهابى عشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد واسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله واياد نصار.

وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وانشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر التصوير فى لبنان خلال الفترة المقبلة.