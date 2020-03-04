شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن لبس تنتقد حصر ممثلات فوق الخمسين فى دور الأم: عمرى 57 ولسة بحارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ حصر الممثلات اللواتي تبلغن من العمر فوق الخمسين بأدوار الأم، في حين تقدرن على ان تلعبن عدة ادوار أخرى، حيث كشفت عن عمرها مؤكدة أنها تبلغ حاليا 57 عاما ولكنها ستظل تحارب.

ونشرت كارمن لبس صورة لها بقفاز البوكس، معلقة عليها قائلة على حسابها بموقع "انستجرام" :"النساء مثلي من جيل الحرب عرفن كل أنواع المعاناة، إيام ما المرأة كانت مسؤولة عن أهلها و ولادها لأن الرجال بالميدان ".



كارمن لبس

وتابعت :"الحرب اللبنانية خلصت، بس حروباتي بعدا ما خلصت، مش بس ضدّ الذكوريّة و الجهل و التبعيّة، بس كمان بفنّي، لأن بعدنا بدولنا مصرّين نحدّ الممثلة يلي فوق الخمسين بأدوار الأم، وقت اللي بعرف إنو فيي كون مرا عاشقة، متوحّدة، مغامرة، بتلعب مصارعة، خاينة، موسيقيّة، خوتة ... وحدة من النساء يلي منشوفن كل يوم بواقعناو يلي قصصن غنيّة كتير و بشكّلو مادّة درامية دسمة! أنا عمري 57 سنة و بعدني عمحارب ..و إنتي؟".

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وكانت أعربت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عن إعجابها بأغنية " بنت الجيران"، التى يغنيها مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، مطالبة نقيب الموسيقيين الفنان الكبير هانى شاكر بالسماح لأغانى المهرجان بالاستمرار مع وجود رقابة عليهم.

وكتبت كارمن لبس، تغريده عبر حسابها على تويتر، قائة:" أكيد أنا ضد الأغاني الهابطة، بس كمان ضدّ التعميم أغنية بنت الجيران كل ما اسمعا بحس بحالة من الفرح و أكيد كتير زى، بتمنى من الفنان الأستاذ هاني شاكر يلاقي صيغة للسماح لأغاني المهرجانات تستمر مع رقابة لما تكون الكلمات مسيئة للآداب أو بتخدش الحياء".