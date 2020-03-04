شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل ميريام فارس فى أول بطولة نسائية للجولف بالسعودية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلغاء حفلها في فعاليات أول بطولة نسائية للجولف فى السعودية، والذي كان مقررا إقامته يوم 20 مارس الجارى، بسبب الإجراءات الوقائية الحالية في السعودية لمنع تفشى فيروس كورونا.

وقالت الشركة المنظمة في بيان لها، "بعد أن كان من المقرر أن تحيي ملكة المسرح، ميريام فارس، الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للجولف في المملكة العربية السعودية بتاريخ 20-3-2020 في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة تقرر إلغاء الحفل".

واختتم البيان بأن القرار جاء "حفاظا على سلامتها (ميريام فارس) وسلامة المواطنين، وضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم أخذها جراء انتشار فيروس كورونا".



ميريام

وأعلنت المملكة العربية السعودية تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

وأعلنت السلطات السعودية أن المواطن الذي جرى الإعلان عن إصابته بفيروس كوررنا الجديد يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة، وقدمت له الرعاية بأفضل مستوى.

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كذلك لفتت إلى تفعيل فريق تدخل سريع واستجابة سريع من المختصين للقيام بالتقصي والاستقصاء الوبائي لحالته، وجرى حصر 70 مخالطاً له.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات استباقية لمواجهة المخاطر المحتملة لفيروس كورونا، منها إلغاء تأشيرات السفر إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة، ومنعت مواطني دول مجلس التعاون من دخول المملكة بشكل مؤقت.

كما أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا انها ستستمر في شفافيتها مع المجتمع والجميع وفي حال ظهور أي حالات أو عينات إيجابية سيتم الإعلان عنها فوراً.

كما شددت اللجنة على أهمية الوعي وعدم الانجراف خلف الشائعات، مؤكدةً أنها تراقب التطورات اليومية لفيروس كورونا الجديد وتنسق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية حول العالم والإقليم والمراكز المتخصصة في المملكة.