شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى عجرم: أخيرا استخراج شهادة الوفاة بعد أكثر من شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رهاب بيطار، انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة، السورى محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، "وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة".

وكانت رهاب، قد كشفت تفاصيل وتطورات جديدة حول القضية المثيرة للجدل حتى الآن، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعى واضح وصريح، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها فى وقتها"، كما أشارت إلى قيام قاضى التحقيقات بوضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة.



رحاب على فيس بوك

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وأضافت البيطار عبر فيديو نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر": "أريد أن أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور".

و بعد أكثر من شهرين علي الحادث، لم يتم دفن جثة الشاب محمد الموسى حتى الآن، لوجود الكثير من الأزمات المتتالية، وأخرها ما كشفت عنه المحامية رهاب البيطار عبر حسابها بموقع "تويتر".

وأطلقت البيطار صرخة في وجه المسؤولين السوريين الذين تقاعسوا عن إمكانية نقله إلى العاصمة السورية دمشق، من الحدود، موضحًة أن منظمة لبنانية ساعدت في نقله خارج بيروت، وكتبت: "هل من المعقول أن نجد بسهولة منظمة لبنانية تتبرع بنقل جثمان المغدور محمد الموسى من بيروت إلى الحدود السورية ونفشل بإيجاد جهة سورية تتبرع بنقله من الحدود لداخل دمشق".