شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر تعود للدراما مع ماجد المصرى بـ "الوجه الآخر" فى 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة اللبنانية مادلين طبر إلى أسرة مسلسل "الوجه الاخر" بطولة النجم ماجد المصرى، من انتاج شركة سينرجى، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف فداء الشندويلى، اخراج سميح النقاش، حيث من المقرر أن تقدم مادلين دوراً محورياً في المسلسل، الذى تدور أحداثه في اطار تشويقى حول سلطة المال، وكانت مادلين طبر قدمت أخر أعمالها مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد، والذى عرض مؤخراً على شاشة قناة الحياة، وشارك فى بطولته الفنانة رغدة، وإنجى شرف، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، وأخرون، اخراج ياسر زايد.

ويعكف حاليا صناع العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الأخيرة من المسلسل الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، حيث وضع فريق العمل موعد مبدئى يوم 17 مارس المقبل لانطلاق التصوير عقب الانتهاء من تفاصيل الديكورات والملابس وتسكين الأدوار الرئيسية.

عرض مؤخرًا لماجد المصرى مسلسل "بحر" ، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمى لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة، واعتمد العمل على اللهجة الصعدية، التى برع فيها ماجد أمام الجمهور، ولفت الأنظار تجاه خلال أحداث المسلسل.

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وسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.