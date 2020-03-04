شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق في ختام مهرجان دندرة للموسيقى بقصر ثقافة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الأخير لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا، بحفل غنائي في قصر الثقافة بمحافظه قنا للفنانة مى فاروق، فى الساعة الخامسة مساء اليوم، يليه حفل فرقة الأقصر للفنون الشعبية الساعة السابعة مساء، بحضور جماهيري كبيرمن أهالي وشباب مدينة قنا، وطلاب جامعة جنوب الوادي وشباب المحافظة.

فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصرثقافة قنا فى الخامسة مساء يومى الأحد والاثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء.

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وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة، بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا، وشباب جامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شريانا جديدا للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيدا لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الإنسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية، ونشر رايات التنوير، بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.