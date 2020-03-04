شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال NO TIME TO DIE على غلاف مجلة FILM قبل أسابيع من عرضه .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسابيع قليلة وربما أيام، تفصلنا عن عرض فيلم NO TIME TO DIE، النسخة الأخيرة من فيلم العميل "جيمس بوند"، واحد من أعرق السلاسل السينما العالية، ويقوم ببطولته النجم دانييل كريج، حيث يعرض الفيلم في أبريل المقبل.

الفيلم هو النسخة الـ 25 من السلسلة، حيث قدم كريج قبل عدة سنوات فيلم Specter، وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولة هذا الفيلم نجم الأوسكار العام الماضى، رامي مالك حيث يجسد الشخصية الشريرة.



دانييل كريج ورامى مالك



نجمات جيمس بوند

Advertisements

أبطال الفيلم جميعا، ظهورا على غلاف مجلة FILM، حيث تتحدث المجلة عن الفيلم بالتفصيل وعن شخصيات دانييل كريج وكاري جوجي فوكوناجا ولاشانا لينش وآنا دي أرماس ورامي مالك وغيرهم في العدد الجديد، والذى سيطرح في 6 مارس.

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، وتم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.