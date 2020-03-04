شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دنيا وإيمى سمير غانم بالكمامات خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الشقيقتان دنيا و إيمى سمير غانم، مرتديتان "كمامة" خلال تواجدهما فى مطار خوفا من فيروس كورونا، وشارك الفنان و المنتج هشام جمال جمهوره عبر خاصية ستورى بصورة على طريقة السيلفى مع دنيا وإيمى في المطار، وكتب عليها:" تفتكروا مين"، نظرا لارتدائهما كمامات و نظارات، وقامت دنيا بإعادة نشر الصورة وكتبت عليها:" احنا"، ليرد عليها جمال، قائلا:" ليه قلتى يا دنيا مكانتش باينه خالص".



هشام جمال هشام جمال



دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم

وعلى الجانب الآخر وضع القائمون على فيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم خطة تصوير للعمل بحيث يتم الانتهاء منه قبل شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هو الأقرب، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثاني على التوالي.

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فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في بطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي

وتغيب دنيا سمير غانم عن دراما رمضان المقبل بعدما قدمت آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" تأليف أيمن وتار وشريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى وشارك في بطولته محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا وضيوف الشرف هشام ماجد واحمد رزق وتدور أحداث العمل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة كل قصة في 10 حلقات الأولى بيلا والثانية لهفة والثالثة لولى.