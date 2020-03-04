شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جميع حفلات موسم سمرات الثمامة فى السعودية بسبب كورونا.. منها حفل أحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت المملكة العربية السعودية جميع الجلسات الغنائية الخاصة بموسم "سمرات الثمامة" ، وذلك التزاما بالإجراءات الوقائية التي تأتي بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الشركة المنظمة للحفل :" نظرا للظروف الحالية وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية تم تأجيل سمرات الثمامة 2020، سيتم إرجاع قيمة التذاكر المباعة للجميع".

كما كتبت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبا في رياض العز"، وكان الحفل سيجمعها بالفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنان مساعد البلوشي، وكان مقررا له الـ 6 من مارس الجاري.



احلام

وأعلنت المملكة العربية السعودية تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

وأعلنت السلطات السعودية أن المواطن الذي جرى الإعلان عن إصابته بفيروس كوررنا الجديد يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة، وقدمت له الرعاية بأفضل مستوى.

Advertisements

كذلك لفتت إلى تفعيل فريق تدخل سريع واستجابة سريع من المختصين للقيام بالتقصي والاستقصاء الوبائي لحالته، وجرى حصر 70 مخالطاً له.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات استباقية لمواجهة المخاطر المحتملة لفيروس كورونا، منها إلغاء تأشيرات السفر إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة، ومنعت مواطني دول مجلس التعاون من دخول المملكة بشكل مؤقت.

كما أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا انها ستستمر في شفافيتها مع المجتمع والجميع وفي حال ظهور أي حالات أو عينات إيجابية سيتم الإعلان عنها فوراً.

كما شددت اللجنة على أهمية الوعي وعدم الانجراف خلف الشائعات، مؤكدةً أنها تراقب التطورات اليومية لفيروس كورونا الجديد وتنسق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية حول العالم والإقليم والمراكز المتخصصة في المملكة.