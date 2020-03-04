شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت كلمة السر فى جمع شمل أبطال "Friends " من جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجعت الصحف الأجنبية الفضل فى عودة أبطال مسلسل Friends "فريندز" معا مرة أخرى إلى الممثل الأمريكي براد بيت، وذلك بعد تشجيعه لزوجته السابقة جينيفر أنيستون على قبول لم الشمل، حيث لجأت أنيستون"، إلى "بيت" طلبًا للنصح، بسبب ترددها في قبول الدور من عدمه.

وكانت "أنيستون" الأكثر ترددًا لقبول عرض شبكة HBO، بلم شمل أبطال "فريندز" من جديد في حلقات خاصة، إلا أنها وافقت في النهاية بعد تشجيع "بيت" لها ، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكر الموقع أن "أنيستون" لجأت إلى "بيت" طلبًا للنصيحة خلال حضوره حفل عيد ميلادها الماضي، وبدوره حمسها بشدة، مشيرًا إلى أن المشاركة في لم شمل "الأصدقاء" سيكرم ذكرى المسلسل الجماهيري، فضلًا عن أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا كون جمهور المسلسل ما زال يحمل له كل إعجاب وتقدير.

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تشجيع براد بيت لـ"أنيستون" دفعها لقبول العرض وتغيير رأيها، والمشاركة في لم الشمل، الذي قيل إن أجر أبطاله سيصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني لكل ممثل خلال الحلقة.

ونشر موقع "ميرور" الشهير تقريراً مؤخراً أكد فيه وجود خطة لدى كلاً من جينيفر انيستون وبراد بيت بغرض الاحتفال بجائزة الأوسكار الذى توج بها النجم براد بيت مؤخراً، وأضاف التقرير انهما يتكتمان على ذلك، حيث يرغبا فى عدم معرفة أحد بشأن هذا الاحتفال الذى يعد خطوة جديدة فى طريق عودة الثنائى الذى اعتاد خطف الأنظار لهما حيث أكدت العديد من التقارير وجود نية لدى الثنائى بالعودة للارتباط من جديد، وذلك بعدما ارتبطا معاً بداية القرن الواحد والعشرين حينما تزوجا لمدة خمس سنوات.