شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد العزيز يحذف "بوست" الهجوم على العوضى للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية، حذف الممثل وائل عبد العزيز، "بوست" الهجوم على شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث نشر وائل أمس "بوست" هاجم فيه الثنائى، ورصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه وقف بجوارها في كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجوما كبيرا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.



بوست وائل عبد العزيز الأول

لم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث رد العوضى على وائل من خلال "بوست" مطول مهاجما وائل عبد العزيز، ومتهما إياه بالفشل، كذلك ردت ياسمين على شقيقها بصورة تجمعها بالعوضى وقائلة "بحبك يا أحمد".

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وائل عاد ونشر هجوم ثانيا بعد رد العوضى عليه، قائلا " "ردّك متوقع جدا لان هو ده أسلوبك ومش هيتغير بس انا هرد عليك.. بالنسبه ان احد بيصرف علّيا عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب افكرك اني قاعد في بيت ايجار وراكب عربيه تويتا كنت جايبها قسط من شقايا واظن انت شوفتها ايّام مسلسل لاخر نفس لما كان معاك عربيه لانسر .. ويادوبك حوشت عشان اغير عربيتي قريب ..وحتي لو حد من اهلي ساعدني في وقت ضيقه انت مالك !! .. والا معندكش كلام تقوله !!!؟

اما الشغل الي انا فاشل فيه فا لو بتعتبر 17 جايزه اخدتهم في اربع سنين فشل فا ياريت تعرف تبقي فاشل زاي لكنك مش هتعرف للاسف ..ومش انت الي تحدد فشلي ونجاحي في اَي شيء لانك طالع علي رقبه الناس "



وائل عبد العزيز على فيس بوك

وعقب ساعات قليلة، حذف وائل أيضا هذا البوست، دون أن يوضح أسباب ذلك، ولكن بصباح اليوم، تحول الأمر بين الثلاثى إلى "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعى.