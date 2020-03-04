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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة ترد بها على مواطنتها البرلمانية صفاء الهاشم، بعد تغريدات الأخيرة عن مصر.
وكتبت السعيد: "أعتقد أن النائبه صفاء الهاشم عندها عقدة نفسية من مصر، الموضوع عندها شخصي، وليس قضية متبنيتها تتكسب فيها إنتخابياً والله أعلم".
وكانت البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم قد طالبت بإرسال طاقم طبي من وزارة الصحة لفحص القادمين من مصر وعدم الاعتماد فقط على شهادة من مختبر معتمد من السفارة، قائلة: "افعلوا مثلما فعلت السعودية عندما قالت ماكو عمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد عن نائبة كويتية: "عندها عقدة نفسية من مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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