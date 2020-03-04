هكذا رحب محمد رمضان بفرد جديد في عائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع ابن شقيقه الصغير زين.

وكتب رمضان: "يا مرحب بالراجل الجديد في عيلة رمضان، زين محمود رمضان، ابن أخويا، ربنا يحفظه ويحفظ أبناءكم ويرزقكم الخلفة الصالحة عقبال عندكم جميعا".

ورُزق محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله بابنه زين، يوم 26 فبراير الماضي، ونشر صورة له مع مولوده الجديد.

وعلق محمود رمضان على الصورة: "الحمد لله، حمدا كثيرا، زين ابنى آخر العنقود، بعد إنجى 16، ومحمد 11 ربنا يحفظ ثلاثتهم، ويجعلهم سند وضهر لبعض".