"هما اللي سارقين مننا".. عمر كمال يرد على سرقة لحن وكلمات عود البطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان عمر كمال إن البلاغ المقدم لـ"يوتيوب"، بشأن حذف مهرجان "عود البطل" جاء بسبب حقوق الملكية لـ Kora Levent، التي قدمت بلاغ ضد الأغنية، واتهمته وشاكوش بسرقة لحن أغنيتهما من مهرجان "خطفتني".

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنهما لم يعرفا شيئا عن هذا المهرجان، مؤكدا أن برومو عود البطل طُرح يوم 28 يناير، والأغنية الأخرى يوم 22 فبراير، "فلو في حد سارق يبقى هما اللي سارقين مننا، مش احنا".

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وتابع: "اللي حصل إننا لما نزلنا البرومو، الناس دي خدوا الموسيقى وعملوا منها أغنيتهم، ولما نزلنا عود البطل بعد كدا، تحايلوا على اليوتيوب وقالوا إننا سارقين اللحن بتعاهم، مع إن والله العظيم اللي حصل هو إنهم اللي واخدين مننا مش احنا، هما عايزين يعطلوا الدنيا وخلاص، هل يعقل يعني إننا ننزل البرومو قبلهم ونسرق منهم؟".

وأكد عمر كمال أن البلاغ كيدي، وأنه لا يعرف لصالح من تعمل هذه الشركة. وحذف "يوتيوب" الأغنية من موقعه بسبب حقوق الملكية الفكرية، بعد أن حققت 7 ملايين مشاهدة.