تسريب وقضية وحذف.. 3 أزمات واجهت "عود البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حذف موقع "يوتيوب"، مهرجان "عود البطل" لنجمي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، بعد مرور 24 ساعة فقط من طرحه.

الحذف ليس أول الأزمات التي واجهت "عود البطل" لـ عمر كمال وحسن شاكوش، ونستعرض أبرز الأزمات التي واجهتها:

تسريب

في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، فوجئ الجميع بتسريب أغنية "عود البطل"، قبل الموعد الذي حدده حسن شاكوش وعمر كمال، الأمر الذي دفعهما لطرح الأغنية مبكرا، تجنبًا لخسائر نسب المشاهدة، وكشف الثنائي في تصريحات لمصراوي، إنهما لا يعرفان من وراء التسريب".

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قضية

عقب طرح "عود البطل"، أكد الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، مقاضاة حسن شاكوش وعمر كمال، وقال إن السبب هو اختراق أحد قوانين النقابة: "عدم الحصول على تصريح مسبق".

سبب الحذف

تصدرت أغنية "عود البطل"، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا، وفوجئ الجميع أنها حُذفت، وذكر موقع يوتيوب أن سبب الحذف يرجع لحقوق الملكية لشركة Kora Levent

كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة ‏غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة.