بدأت بـ"آخر نفس".. القصة الكاملة لارتباط ياسمين عبد العزيز والعوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، قوائم الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعد اعترافهما لبعضهما البعض بالحب في تغريدتين على مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم.

ونستعرض في التقرير التالي؛ تفاصيل علاقة الثنائي :

البداية.. في رمضان الماضي

بدأت علاقة الثنائي في الظهور إلى العلن في رمضان الماضي، عندما تعاونا معًا في مسلسل "لآخر نفس"، ونشأت بينهما علاقة صداقة، وجمعتهما أكثر من مناسبة عامة معًا.

حفل عيد الميلاد.. وتكهنات الارتباط

في 16 يناير الماضي، احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الأربعين، بحضور عدد كبير من أصدقائها، وكان من بينهم الفنان أحمد العوضي الذي ظهر معها في أكثر من صورة ومقطع فيديو ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكهن البعض بوجود ارتباط عاطفي بينهما.

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"نقول مبروك".. صور عيد الميلاد تثير التساؤلات

شارك العوضي جمهوره ومتابعيه، صورًا من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وظهر بالقرب منها في أكثر من صورة ما عزز التكهنات لدى جمهورهما، الذي علق عدد منهم: "مبروك، إنتو اتجوزتوا؟، لايقين على بعض، نقول مبروك".

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العوضي يرفض حسم الجدل.. وهذه مواصفات فتاة أحلامه

في 23 فبراير الماضي، ظهر العوضي في برنامج "مساء dmc"، ورفض حسم الجدل حول ارتباطه بالفنانة الشهيرة، موضحًا: "أنا قلت قبل كده مواصفات فتاة أحلامي، دمها خفيف وبنت بلد وجدعة".

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تعليق يا أحمديكوا

طاردت التكهنات علاقة الثنائي مجددًا، عندما شارك الفنان كريم فهمي جمهوره ومتابعيه "سكرين شوت" لتعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز على أحد منشوراته.

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"يا أحمديكو"..

هكذا علقت ياسمين عبدالعزيز على منشور فهمي ما اعتبره البعض تقاربا في العلاقة بينهما.

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تراشق.. ادخل البيت من بابه

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دخلت علاقة الثنائي منعطفًا جديدًا بعدما تراشق شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان الشاب أحمد العوضي، بعد نشر الأول رسالة عتاب شديدة اللهجة لشقيقته على ما يثار بشأن ارتباطهما على مواقع التواصل.

وانتقد وائل في البوست، الذي حذفه فجرًا، التقاط شقيقته صورا مع أحد الأشخاص -لم يسمه ووصفه بأنه واحد أصغر منك ب 10 سنوات"-، على حساب سمعتها وسمعة العائلة، لافتاً إلى أنه ترك لها حرية اختياراتها إلا أنه لن يسمح لها بهذا (يقصد طريقة ارتباطها) .

العوضي يرد الهجوم

سريعا جاء رد الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي ببوست هاجم فيه وائل عبدالعزيز، وانتقد ما كتبه معتبرًا ذلك من الكبائر، إلا أنه حذف الرد بعد 30 دقيقة من نشره.

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أخيرا.. اعتراف بالحب

أسدل كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي الستار على الجدل الذي أثير مؤخرًا باعترافهما بالحب لبعضهما البعض في تغريدتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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