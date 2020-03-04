تراند اليوم : رسالة غامضة من فنانة شهيرة: كنت فاكركم رجالة.. من تقصد؟



وجّهت الفنانة المصرية ناهد السباعي، رسالة شديدة اللهجة هاجمت فيها الرجال الذين يفشون أسرارا عائلية دون النظر إلى مدى المعصية التي يتم ارتكابها في هذا الجانب الذي يتم الخوض فيه من دون وازع ديني وأخلاقي.

وسرعان ما ربط النشطاء بين منشور ناهد السباعي وأزمة الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز مع الفنان أحمد العوضي والتي فضح فيها الأول شقيقته بأسرار عائلية خاصة، إضافة إلى علاقتها بأحمد العوضي وشنه لهجوم ضده، ورأوا أن المنشور يلمح إليهما بشكل كبير لكنها لم تذكر اسميهما وطالبت بعدم ذكر اسميهما.



وطالبت ناهد السباعي الرجال في منشور لها كتبته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بعدم الحديث عن أسرار بيوت الناس والعرض والشرف والعيوب والمشاكل، معتبرة حديثهم في هذا الشأن ذنبا أكبر من التنمر.

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ودوّنت ناهد السباعي منشور تعليقها على صورة كتبت عليها: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة استر تُستر"، وجاء في منشورها: "أنا عمري ما بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده وأنا أصلا بنت عادية جدا بدعي ربنا يكرهني في المعصية".



وتابعت الفنانة المصرية: "بس بجد بجد مش قادرة أمسك نفسي يا جماعة أرجوكم أرجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي أسرار بيوت الناس وعرضهم وحالهم وشرفهم وعيوبهم ومشاكلهم عشان ده ذنب أكبر من التنمر اللي ترند اليومين دول".

وأردفت ناهد السباعي: "اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لنا ولكم جميعا يارب محدش يكتب اسم حد لو سمحتم في الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي أنا وأحب أقول لصحابي اللي عملوا فيا كده جتكم الأرف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الأرف كنت فاكراكم أخويا وصاحبي؟؟!!! لكن إخيه عالرجالة".



