شاهد.. أول تعليق من عمر كمال بعد حذف "عود البطل" من اليوتيوب

علق الفنان عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجاء ذلك بعد أن قامت إدارة موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب أغنية عود البطل لفنانين حسن شاكوش وعمر كمال.

وقال كمال: نفس اللى حصل ف بنت الجيران بيحصل تانى ف عود البطل .. الأغنية أتوقفت بعد ٧

ملايين مشاهدة ف أول يوم وديه محصلتش تمامًا مع أى أغنية نزلت قبل كدة .. بس معلش خير والله حصل كدة ف بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون .. متفتكرشى أنك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم أو شهرتهم يعنى .. أو غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح أشتغل و أتعب وفكر مش تأذى الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع و هنرجع أقوى وأنجح.

وكانت أغنية عول البطل تم طرحها منذ يومين، كما تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا حيث حققت أكثر من الـ 7 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

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يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان أيام زمان، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.