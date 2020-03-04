فيديو.. وليد الشامي يطرح أغنية الزجاج

طرح المطرب وليد الشامي أغنية جديدة بعنوان "الزجاج" وذلك عبر قناة الرسمية لشركة روتانا بموقع "اليوتيوب". بموقع "اليوتيوب". أغنية "الزجاج " من كلمات أصايل وألحان Advertisements البحر وتوزيع موسيقي محمد صالح ومكس وماستر جاسم محمد وفيديو عمر جواد وأشراف حسن طالب. البحر وتوزيع موسيقي محمد صالح ومكس وماستر جاسم محمد وفيديو عمر جواد وأشراف حسن طالب. شاهد أغنية الزجاج من

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