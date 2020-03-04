احتفل النجم محمد محيى بتخطى أحدث أغنياته "سهرانين" المليون مشاهدة بعد مرور 3 أيام على طرحها على "يوتيوب". والأغنية هي ‏أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "بتاع زمان" والمقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية "سهرانين" من كلمات نور ‏حمدي، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشي، والـ"‏Mix‏" لمحمود عزت والـ"‏Master‏" لأمير محروس، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، ‏وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".‏ الجديد الذي يحمل عنوان "بتاع زمان" والمقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية "سهرانين" من كلمات نور ‏حمدي، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشي، والـ"‏Mix‏" لمحمود عزت والـ"‏Master‏" لأمير محروس، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، ‏وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".‏ شاهد أغنية سهرانن من

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 أيام من طرحها..‏ ‏"سهرانين" لـ محمد محيى تتخطي المليون مشاهدة ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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