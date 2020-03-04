بالأرقام .. لص بغداد يتفوق على الفلوس في إيرادات هذا الأسبوع

تصدر فيلم لص بغداد لمحمد إمام وأمينة خليل قائمة الإيرادات لهذا الأسبوع وحصل في أسبوعه السادس على 1.482.596 جنيه، بينما حصد فيلم الفلوس لتامر حسني في أسبوعه العاشر على 753.678 جنيه ليكون بذلك في المرتبة الثانية بعد فيلم الفلوس.

على الرغم من تفوق لص بغداد على الفلوس في إيرادات هذا الأسبوع إلا إن إجمالي إيرادات الفيلمين تضع الفلوس في المرتبة الأولى بفارق حوالي 15 مليون حيث حصد فيلم الفلوس 45.741.618 جنية بعد طرحه بعشر

Advertisements

أسابيع بينما حصل فيلم لص بغداد على إيرادات تقدر ب30.264.386 جنيه بعد طرحه بستة أسابيع.

الجدير بالذكر إن فيلم الفلوس من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي ومن إخراج سعيد الماروق، أما فيلم لص بغداد فهو من بطولة محمد إمام، أمينة خليل، ياسمين رئيس ومن إخراج أحمد خالد موسى.