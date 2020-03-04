فيديو .. لطيفة تطرح كليب كن جميلًا

طرح الفنانة لطيفة، أحدث كليبتها بعنوان كن جميلًا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب كن جميلًا من إخراج عادل جمال، والأغنية من كلمات ايليا أبو ماضي، وألحان وتوزيع Advertisements إسلام صبري. إسلام صبري. يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان حب بيغير ملامح، وهي من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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