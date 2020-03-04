أعربت الفنانة زينة عن سعادتها بالمشاركة فى السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "جمع سالم" الذى وافقت عليه وبدأت تصوير البطولة فيه رغم اعتذاراها عن أعمال سابقة، ولكنها لم تجدها بنفس قوة هذا العمل الذي يناقش قضية التبني والعلاقات الأسرية.
أكدت زينة أنها بدأت التصوير بأحد المستشفيات، وقالت: "الحمد لله أرى أن عام 2020 وش الخير فقد حقق فيلم الفلوس نجاحا كبيرا، والذى شاركت فيه البطولة أمام تامر حسنىإخراج سعد الماروق ولا زلت أشعر بهذا النجاح وأصداؤه".
وعن المسلسل الجديد قالت زينة: "سعيدة بعودتى للدراما من خلال مسلسل أشارك فى بطولته أمام مجموعة من النجوم الذين أحبهم وأشعر بالسعادة للتعاون معهم فى عمل فنى ومنهم دلال عبد العزيز ومحمد علاء وملك قورة وغيرهم من النجوم، أما التأليف فهو للكاتب المتميز محمد ناير والإخراج
وكانت آخر أعمال زينة علي شاشة التليفزيون مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحى وتأليف محمد الصفتى، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين، ومى القاضي ومحمد شاهين حازم سمير وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهيرالمجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زينة: أعود للدراما الرمضانية بمسلسل "جمع سالم" ونجاح فيلم الفلوس أسعدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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